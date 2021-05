BBC bedroog Lady Diana met vervalste documenten

Geen Brits medium durft de vraag hardop te stellen, maar na de publicatie van een onderzoek over een wereldberoemd interview van de BBC met Lady Diana in 1995 ligt die op ieders lippen: had de Princess of Wales zonder het gesprek met journalist Martin Bashir van het programma Panorama nog geleefd? De uitzending, waarin ze de vloer aanveegde met het koninklijk huis, vormde het startpunt van een uiterst turbulente periode.

De publicatie van het onderzoek van Lord Dyson geeft geen antwoord op die macabere kwestie, maar brengt de BBC in grote verlegenheid. Om in het gevlei bij Lady Diana te komen, zocht Bashir contact met haar broer Earl Spencer. Met gefabriceerde bankafschriften wekte hij de indruk dat lakeien werden betaald door de geheime dienst om informatie over zijn zus te verzamelen.

Earl Spencer gaf aan zonder de valse documenten Bashir nooit toegang te hebben verleend tot Lady Diana. De reporter hield haar vervolgens voor dat ze werd gevolgd en dat mensen uit haar naaste omgeving in het complot zaten. Dankzij deze psychologische druk verleende de moeder van prins William en prins Harry haar medewerking. Het leidde tot een gesprek waarmee ze zich onmogelijk maakte binnen het paleis.

Drie personen

De toenmalige vrouw van prins Charles gaf toe een buitenechtelijke affaire te hebben gehad. Over de relatie van Charles met zijn minnares Camilla Parker Bowles, met wie hij nu getrouwd is, zei ze dat ‘ons huwelijk uit drie personen bestaat’. Ook gaf ze aan te twijfelen aan het vermogen van Charles om koning te worden. Diana beschuldigde zijn staf ervan een smeercampagne te voeren om haar zwart te maken in de Britse pers.

Het interview, bekeken door een miljoenenpubliek, leidde tot een verwijdering van het koninklijk huis. Koningin Elizabeth droeg het paar op een scheiding aan te vragen. Gelijktijdig nam de media-aandacht exponentieel toe. Diana, die worstelde met problemen met haar geestelijke gezondheid, werd een prooi van paparazzi. Haar noodlottige auto-ongeluk in een tunnel in Parijs in 1997 was indirect het gevolg van een achtervolging van fotografen.

Rapport

De BBC onderzocht de werkwijze van Bashir in 1996, maar schoot volgens het rapport van Lord Dyson ernstig tekort. De onethische werkwijze van de journalist werd in de doofpot gestopt, iets wat toenmalig directeur-generaal Lord Birt betwist. ,,We weten nu dat de BBC een verslaggever zonder principes bij Panorama onderdak bood”, zei Birt over klaarblijkelijk valse getuigenissen van Bashir aan de publieke omroep.

,,Iemand met een gedetailleerde en ingenieuze maar totaal in elkaar geflanste versie van zijn contacten met Earl Spencer en prinses Diana”, vervolgde hij. ,,Ik bied mijn nederige excuses aan Earl Spencer aan en allen die hierdoor zijn getroffen.” Onder hen bevindt zich prins Harry, die een bijna obsessieve afkeer van Britse media heeft ontwikkeld en hen verantwoordelijk stelt voor de dood van zijn moeder.

Volledig scherm Martin Bashir. © AFP

Vraagtekens

Earl Spencer, een schoolvriend van premier Boris Johnson, zette vrijwel direct vraagtekens achter de rol van Bashir, die eerder in de week ontslag nam bij de BBC. Hoe kon deze vrijwel onbekende journalist de scoop van het decennium binnenhalen? Met ‘leugens en bedrog’ meldt het rapport van Lord Dyson. De BBC ging diep door het stof over de ‘schandvlek’ van 25 jaar geleden.

Bashir bood eveneens zijn excuses aan, maar gaf aan dat Lady Diana haar medewerking ook zonder de vervalste documenten had verleend. De bevindingen in het rapport wijzen op het tegendeel. Als Earl Spencer, de poortwachter van zijn zus, hem niet had geïntroduceerd, had het interview waarschijnlijk nooit plaatsgevonden. Zonder de uitzending had het leven van de Queen of Hearts mogelijk langer geduurd.

Althans, dat is de conclusie van haar broer. ,,Twee jaar later, toen ze overleed, had ze geen enkele bescherming”, zei hij. Daarmee doelde Earl Spencer op het verliezen van beveiligers van het paleis na haar scheiding van Charles.

