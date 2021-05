BBC-journalist heeft spijt, maar denkt niet dat hij Lady Di pijn heeft gedaan

audio Daniël uit Zeewolde laat tijdens Songfesti­val ons land aan de wereld zien: ‘Waanzinnig om boven Rotterdam te vliegen’

22 mei ,,Dat ik tussen en boven de Boeings gevlogen heb op Schiphol, dat is uniek. Dat gebeurt me nooit weer.’’ Daniël de Ruiter uit Zeewolde is ‘Head of Drone-operations’ bij het Eurovisie Songfestival. Zo'n negentig procent van de dronebeelden in en rondom de uitzendingen heeft hij gemaakt. ,,Ik ben maar een poppetje in zo iets megagroots. Dat is fantastisch om mee te maken. Het is een grote eer ook om dit te doen voor Nederland.’’