BBC-momentje op Al Jazeera: zoontje filmkenner neemt interview over

Twaalf BAF­TA-no­mi­na­ties voor fantasydrama The Shape of Water

9:49 Het fantasydrama The Shape of Water is 18 februari de grootste kanshebber tijdens de uitreiking van de BAFTA's, de belangrijkste Britse filmprijzen. De film van de Mexicaanse regisseur Guillermo del Toro is twaalf keer genomineerd, waaronder de belangrijkste categorie beste film. Paul Verhoeven heeft alsnog een nominatie te pakken met zijn vorig jaar veelvuldig bekroonde film Elle. De thriller maakt kans in de categorie buitenlandse film.