BBC schorst presentator na betalen tiener voor expliciete foto's

Agent die info lekte over Lil Kleine krijgt 150 uur taakstraf

De agent die vorig jaar informatie lekte over Lil Kleine toen hij in de cel zat, is donderdag door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot 150 uur taakstraf, waarvan vijftig voorwaardelijk, en een dag celstraf. In de ogen van de rechtbank maakte Michael B. (22) zich schuldig aan schending van zijn geheimhoudingsplicht, naast twee zedenfeiten.