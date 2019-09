BBC zegt sorry tegen Prins Harry voor plaatsen ‘rasverrader’-foto

De afbeelding, die online werd gepubliceerd en uitgezonden in een nieuwsuitzending van de BBC, was een collage van een extreemrechts platform. Op de foto waren bloedspetters te zien en een swastika, begeleid met de tekst: ‘Tot ziens, rasverrader’. Het aanstootgevende plaatje leverde volgens prins Harry serieuze veiligheidszorgen op en veroorzaakte veel stress bij de familie, mede doordat zijn vrouw Meghan Markle op dat moment bijna vijf maanden zwanger was.



In eerste instantie werd de klacht van de prins bij de BBC en de Britse tv-waakhond Ofcom afgewezen, omdat het gebruik van de foto in een verslag over activiteiten in rechts-extremistische groepen duidelijk een publiek belang dient, zo werd gesteld. De BCC heeft nu alsnog zijn excuses aangeboden, omdat de zender prins niet van te voren had gewaarschuwd toen het de foto uitzond en publiceerde afgelopen december.



De publieke omroep geeft aan te begrijpen dat voordat ze ‘serieus aanstootgevend materiaal publiceren, ze waakzaam moeten zijn bij het afwegen van de impact op individuen tegen het publieke belang dat door publicatie kan worden gediend’. Prins Harry geeft aan blij te zijn met de excuses van de BBC, maar dat hij het nog steeds oneens is met de publicatie. ,,Doordat een toonaangevende omroep als de BBC dit materiaal plaatst, zetten ze de deur open voor andere media om het ook te plaatsen.”