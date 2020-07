Beatles-fotografe Fiona Adams (84) overleden

Adams was een van de fotografen met wie John, Paul, George en Ringo veel hebben samengewerkt. Van de foto's die ze in 1963 maakte, is die van de hoes van Twist and Shout de bekendste. The Beatles springen hierop in de lucht.



De shoot was bestemd voor een tijdschrift. Jaren later vertelde Adams dat ze de band had meegenomen naar een stuk braakliggend terrein dat in de oorlog was gebombardeerd. Ze vroeg of ze zo hoog mogelijk wilden springen. Helemaal veilig was dat niet. Er lag namelijk veel puin. Later maakte Adams ook nog foto's van Jimi Hendrix en Bob Dylan.



Eerder dit jaar stierf Astrid Kirchherr. De Duitse fotografe was het vriendinnetje van de eerste bassist van The Beatles Stuart Sutcliffe. Ze maakte veel foto's van de band toen The Beatles in Hamburg werkten.