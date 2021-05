Beatrix ijverig met potten en planten voor NLdoet: ‘Fijn dat ik weer mocht werken’

Foto'sPrinses Beatrix heeft zaterdagmorgen in Maartensdijk een helpende hand toegestoken in de tuin van het Thomashuis, een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een beperking. Dat deed ze in het kader van de nationale vrijwilligersactie NLdoet. Beatrix is daarvan een trouw deelnemer. ,,Fijn dat ik vanochtend weer mag werken”, zei ze bij de begroeting.

De 83-jarige prinses stortte zich enthousiast op het in potten stoppen van plantjes, terwijl de bewoners in eerste instantie alleen belangstelling hadden voor de fotografen. ,,Cheese!”, riep één van hen dan ook steeds. Pas toen de media waren vertrokken kreeg Beatrix ook echt hulp bij het potten. ,,Als je ziet hoe handig ze zijn, is het even wennen”, moest de prinses even de knop omzetten. Zij is van orde en netheid, de helpende bewoners hebben daar minder oog voor. ,,Het ziet er redelijk uit”, oordeelde Beatrix niettemin.

Over de gekozen kleurencombinaties van de planten toonde ze zich ook tevreden. Ze vertelde tussen de bedrijven door dat ze in haar eigen tuin op kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche, dat op nog geen negen minuten rijden ligt van het Thomashuis, geen borders met bloemen heeft, maar wel veel struiken. Zelf werkt ze regelmatig in de tuin, zo zei ze ook.

Volledig scherm Prinses Beatrix tijdens NLdoet, georganiseerd door het Oranje Fonds. © Brunopress

Vriendelijk en toegankelijk

Prinses Beatrix zou vorig jaar al naar Maartensdijk komen, vertelde Dennis van Middelkoop, die de woongemeenschap 12,5 jaar geleden opzette en die met zijn gezin ook in het huis woont. NLdoet werd toen echter vanwege de uitbrekende coronapandemie op het laatste moment afgelast. ,,Ik vind het fijn dat ze heeft besloten om nu toch te komen. Het is ook lekker dichtbij.”

Hij omschreef de prinses als ‘vriendelijk en toegankelijk’. De nervositeit voor haar komst was niet nodig geweest, al had Van Middelkoop de voorgaande twee dagen zelf al veel werk in de tuin verricht omdat die er toch een beetje opgeruimd moest uitzien voor prinses Beatrix. Dat ze juist kwam om daaraan mee te werken, maakte niet uit.

Haar komst was de negen bewoners pas kort voor aankomst meegedeeld. Eentje reageerde onderkoeld. ,,Ik ben ook een prinses”, verklaarde ze.

Gisteren staken koning Willem-Alexander en koningin Máxima al de handen uit de mouwen voor NLdoet. Zij hielpen met het opknappen van een voormalig kerkgebouw in Oegstgeest.

