Beau heeft een opvallende nieuwe look en Famke toont buik na baby

NPO-serie Het verhaal van Nederland vertelt onze geschiede­nis op hybride manier

In de imposante NPO-serie Het verhaal van Nederland wordt in tien afleveringen de geschiedenis van ons land verteld. Het is een combinatie van een dramaserie en een documentaire, met Daan Schuurmans die op ieder moment het decor kan binnenstappen. ,,Het mocht niet stoffig worden.”

1 februari