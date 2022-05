‘Beau kan beter geëngageerde programma's maken dan Race om de ringen’

Verder kunnen quiz-liefhebbers hun lol op: er zit in deze podcast een quiz over de overkill aan quizzen die momenteel het beeldscherm teisteren. Dit tot overmaat van ramp van mediajournalist Dennis Jansen, die ook nog eens verplicht en geheel tegen zijn zin in kandidaat moet zijn. (Spoiler: hij verliest én er is een connection!)



De finale van De verraders komt aan bod, want wat deed Stefano Keizers in hemelsnaam in de slotaflevering? Er is een reactie van Steven Brunswijk, die sindsdien geen contact meer heeft met Keizers.



Ook aandacht voor de voorzichtige start van Omroep Zwart. Er wordt een klein audio-monumentje opgericht voor Willibrord Frequin. Mariëlle Tweebeeke krijgt een pluim voor haar interview met Zelenski en de presentator van de podcast Manuel Venderbos legt uit wat hij nou precies bij Talpa gaat doen.



Luisteren dus! Naar de wekelijkse AD Media Podcast, waarin tv-columniste Angela de Jong en verslaggevers Dennis Jansen en Mark den Blanken alle hoofd-, rand-, en bijzaken bespreken op het gebied van media. De presentatie is in handen van Manuel Venderbos. Gebruik je liever je favoriete podcastsapps via Spotify of Apple? Dat kan! Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.