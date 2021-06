Beau schiet uit zijn slof tegen evangelist Florens van der Spek: ‘Ik ben er helemaal klaar mee’

UpdateBeau van Erven Dorens is gisteravond in zijn talkshow flink uitgevallen tegen evangelist Florens van der Spek die aanwezig was om uit te leggen waarom hij niet gevaccineerd wil worden. Toen het Van Erven Dorens niet meer lukte om Van der Spek te onderbreken, schoot hij uit zijn slof. ,,Je kan wel blijven lachen, maar als ik je vraag om je mond te houden moet je gewoon je mond een keer houden”, zei de presentator zichtbaar geïrriteerd. Inmiddels heeft Van Erven Dorens excuses gemaakt.

Veel mensen laten zich tegen het coronavirus vaccineren, maar ook veel mensen zijn erop tegen. Daarom besloot Van Erven Dorens gisteravond om Florens van der Spek uit te nodigen, die onderdeel van de politieke partij Jezus Leeft is en absoluut niet gevaccineerd wil worden. Van der Spek stelde onder meer het medicijn niet nodig te hebben omdat hij biologisch eet en daardoor resistent zou zijn. Maar, benadrukte hij ook, de mensen die het vaccin wél hebben genomen en daar blij mee zijn: ‘dat is alleen maar fantastisch’.



Toen Van der Spek druk in gesprek was met andere tafelgasten, besloot de presentator hem te onderbreken om weer de leiding over te nemen. Hij kwam echter niet door Van der Spek heen en dat was het moment dat hij uit zijn slof schoot. ,,Iedereen even zijn kop houden! Nee echt”, begon Van Erven Dorens. Daarna zichtbaar geïrriteerd: ,,Je kan wel blijven lachen, maar als ik je vraag om je mond te houden moet je gewoon je mond een keer houden.”

Excuses

De tirade van Van Erven Dorens schoot bij veel kijkers in het verkeerde keelgat. Zo schrijven mensen het onbeschoft te vinden dat de presentator Van der Spek ‘zo afsnauwde’ en stellen ze dat het 'goedkoop scoren’ is.



Inmiddels heeft Van Erven Dorens zijn excuses aangeboden in een bericht op Instagram, waarin hij ook uitlegt waarom hij zo reageerde. ‘Het ging er in de show vanavond even hard aan toe... ik schoot uit mijn slof tegen Florens van der Spek (die uit religieuze overwegingen geen vaccin wil hebben), omdat de discussie mijns inziens ontspoorde.’



Van Erven Dorens vervolgt: ‘Na afloop heb ik nogmaals mijn excuses aan hem gemaakt, want iemand zo ruw tot de orde roepen is niet fatsoenlijk. Maar we hebben het goedgemaakt en ik heb de Statenbijbel van hem gekregen!’ Hij sluit af: ‘Ik zal het even moeten opzoeken, maar daar staat vast ergens in dat gij die de stem verheft de goede woorden niet kan vinden. En zo is het!’

Kookpunt

Ook sprak Van Erven Dorens vanochtend in de 538-Ochtendshow met Frank Dane over het voorval. De radio-dj stelde dat hij het allemaal 'wel vind meevallen’ en dat het 'gezeik om niks’ is. Daarop reageerde de presentator: ,,Je bent natuurlijk gastheer en dan moet je je gedragen. Dan moet je natuurlijk niet onbeschoft gaan worden. Het kwam bij mij tot een kookpunt, niemand luisterde. Het was ook helemaal niet tegen Florens gericht, maar tegen de hele discussie. Het liep een andere kant op dan ik had gewild. Toen zei ik ‘koppen dicht’, maar dat moet je natuurlijk eigenlijk niet zeggen.”



Van Erven Dorens verklaarde bovendien dat hij zich lullig voelde nadat hij zo was uitgevallen tegen Van der Spek. ,,Florens lacht van zichzelf altijd. Ik heb na afloop nog lang met hem zitten kletsen en hij was zo ontzettend aan het lachen. Dat zit gewoon in zijn gezicht. Alleen toen ik zo boos was, keek hij me aan en was hij nog steeds aan het lachen. Dus ik dacht ‘dan kan je wel blijven lachen, maar ik vind het gewoon allemaal heel kut’.”

Volledig scherm Florens van der Spek in Beau. © RTL

