Beau van Erven Dorens: ‘Humberto is een geschenk uit de hemel'

Beau van Erven Dorens (50) blijft prominent op de buis. De presentator is morgen te zien met een nieuw sociaal maatschappelijk televisieprogramma: Beau in Flordadorp . Hij neemt eind deze maand het stokje over van Eva Jinek aan de talkshowtafel. ,,Ik wil gewoon met veel verschillende dingen bezig zijn”, zegt de televisiemaker.

Hij heeft nog een paar weken tot de talkshow. ,,Maar daar leef ik nog meer ontspannen naar toe dan anders. Klinkt misschien truttig. Wat nu zo fijn is: de dagen worden langer, het weer lekkerder. Ik kan me nu af en toe in de tuin voorbereiden. Dat is wat anders dan de koude, donkere periode eind vorig jaar.”

In juni maakt hij dan weer plaats voor Humberto Tan die de sportzomer voor zijn rekening neemt. ,,Vorig jaar was ik druk met zoveel dingen. Dat is het eigenlijk altijd en dat vind ik ook zo leuk. Ik wíl ook met andere projecten bezig zijn. Daarom is Humberto een geschenk uit de hemel. Daardoor kan ik doen wat ik wil. Die sociaalmaatschappelijke projecten. Maar ook andere programma’s, zoals Weet ik Veel en RTL Exclusief. Aan RTL Exclusief moest telkens gesleuteld worden. De kijkcijfers waren goed, maar er was veel kritiek. Als het terug mag keren, zullen we wel opnieuw aan de tekentafel moeten gaan.”

Medelijden

Corona beheerst nog altijd onze levens en zal dus bijna dagelijks voorbij blijven komen aan de talkshowtafel. Onderwerpen genoeg, vindt hij. ,,Als ik die plannen lees van zo’n Herstel NL., verschrikkelijk. Om vierenhalf miljoen ouderen op een eiland te zetten en zelf lekker te gaan feestvieren. Ongelooflijk dat iemand dat durft voor te stellen. Mijn ouders zijn 86 en 84 jaar, je moet er toch niet aan denken?”

,,Ik heb te doen met iedereen, maar het minst met mezelf. Ik heb thuis twee studenten (zijn oudste kinderen) en nog twee pubers, de jongsten. Zitten de hele dag achter de computer zitten en amper kunnen sporten. Mijn vrouw die onlineles geeft en voortdurend zit te zoomen. Maar ik heb vooral medelijden met de ouderen die hun laatste jaren slijten in tehuizen en eenzaamheid. Ik snap ieders drang naar vrijheid, maar denk ook eens aan de vrijheid van een ander. Er is zoveel egoïsme. Laten we niet zo klagen, maar elkaar de hand vasthouden. Figuurlijk dan.”

De reportage met Beau van Erven Dorens door Floradorp staat vanmiddag online.

