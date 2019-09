Beau van Erven Dorens op late avond: Als de cijfers beroerd zijn, keer ik niet terug

Ja zeggen

,,Eerder viel de keuze niet op mij, maar op Twan Huys. Die affaire hakte er bij mij stevig in. Ik had al afscheid genomen van het idee ooit nog late night te presenteren. Tot Peter van der Vorst (de nieuwe RTL-programmadirecteur , red.) mij laatst onverwacht ophaalde van Schiphol. We dronken koffie en toen vroeg hij me. Totaal verbaasd was ik. Ik ben een type dat ook nee kan zeggen. ‘Laat maar, nooit meer!’ Peter weet dat en wist dat hij even zijn liefde moest tonen. Ik ben een emotionele vent. Dat is voor zenderbazen niet altijd prettig. Wij hadden laatst behoorlijk mot, echt strijd over een programma. Na Het Rotterdam Project en Beau en de Veteranen wilde ik een ander maatschappelijk thema aanpakken. RTL wilde wachten en eerst nadenken. Ik roep dan: ‘Nee, we moeten doorpakken. We moeten het nú doen!’ Kort daarna kwam Peter terug van een reis. Hij ging niet direct naar huis, maar eerst langs mij. ‘Laten we het uitpraten.’ Een héél goede directeur dus!’’