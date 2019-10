Beau van Erven Dorens wint Televizier-Ster in categorie beste presentator

Beau, de grote winnaar van vorig jaar, liet ook Arjen Lubach achter zich. Het RTL-gezicht sleepte vorig jaar ook al de award voor beste presentator in de wacht. Vorig jaar ging hij bovendien naar huis met de felbegeerde Ring voor Beau Five Days Inside.

Voor André was het veel langer geleden dat hij vol spanning in de zaal zat. De Heel Holland bakt-presentator maakte in 1981 voor het laatst kans op een prijs tijdens het Televizier Gala. Met zijn TROS-programma André van Duin was hij in de race voor de gouden ring, maar ook toen moest de komiek met lege handen naar huis omdat De Fabriek won.