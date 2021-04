Beau vraagt naar overleden vader Frans Bauer: ‘Wat een flater van mij’

Mariska en Frans Bauer waren vanavond te gast om te praten over nieuwe reisprogramma, maar Van Erven Dorens haalde eerst nog een ander onderwerp aan: de vaccinaties. De presentator vroeg in eerste instantie aan Bauer of hij blij was dat hij weer kon knuffelen met zijn vader. Bauer probeerde er overheen te praten door een algemeen antwoord te geven, maar toen sloeg Van Erven Dorens nogmaals toe: ,,Maar toch, heeft hij prikken al gehad, je vader?”



Eventjes was het stil in de studio. ,,Mijn vader is overleden”, reageerde Bauer toen. Van Erven Dorens slaakte een diepe zucht. ,,Oh, wat erg. Wat een stomme vraag van mij.” De Brabantse zanger liet zich niet van zijn stuk brengen en vertelde vervolgens dat hij wel met zijn moeder knuffelt. ,,Nou, wat een flater van mij”, zei Van Erven Dorens zichtbaar beschaamd. ,,Ja, dat kan gebeuren, dat maakt toch niet uit”, suste Bauer de boel.



Van Erven Dorens bood nog twee keer zijn excuses aan. ,,Het spijt me zo. Het is gebeurd, ik kan het nu niet terugdraaien. Het spijt me.”



Het momentje zorgde onder kijkers van de talkshow voor de nodige hilariteit. ‘De Henk Krol van tv’, grapt iemand. Andere kijkers noemen het een ‘pijnlijke vergissing’.