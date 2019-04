Beau wint geen advies in bij Humberto en Twan

Voor de opvolging van RTL Late Night is vooral duidelijk wat hij en de zender níet willen. Geen tafel of desk, niet dezelfde naam (Late Night) en niet het hele jaar door dezelfde presentator. RTL gaat voor de Pauw en Jinek-variant van de NPO, drie maanden de één, drie de ander. ,,Als ik iets doe, wil ik er vol voor gaan en moet alles wijken. In die andere maanden wil ik de dingen doen die ik nu ook doe’’, verwijst hij naar Beau en de Veteranen (vanaf 21 mei) en het Rotterdam Project. Dat laatste krijgt binnenkort een vervolg met Patrick, de dakloze die zwaar verslaafd was en opkrabbelde. ,,We zijn gaan filmen vanaf de dag dat hij terugkwam uit de kliniek in Zuid-Afrika. Patrick is zó uniek.’’



Van Erven Dorens kan zich nog vijf maanden voorbereiden op zijn talkshow. ,,Wat voorop staat is dat de mensen tussen 22.30 uur en 23.30 uur iets anders krijgen voorgeschoteld dan er nu al te zien is. Maar als ze naar bed gaan wel het idee hebben dat ze iets meegekregen hebben.’’