Beautyvlogger Nikkie de Jager lyrisch over ontmoeting met ‘queen’ Rihanna

Justin Bieber zegt na twee dagen sorry voor mis­plaatste 1 aprilgrap

7:50 Justin Bieber heeft zijn excuses aangeboden nadat zijn 1 aprilgrap niet in goede aarde was gevallen. De zanger plaatste maandag foto's op Instagram die suggereerden dat zijn vrouw Hailey zwanger was van hun eerste kind. Veel van zijn volgers noemden dit respectloos, vooral tegenover mensen die geen kinderen kunnen krijgen.