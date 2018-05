Bebaarde vikinghipster maakt veel los bij kijkers Songfestival

VIDEO Waylon: ‘Ik ben door een heleboel mensen niet begrepen’

3:16 ‘Dit was niet waar we voor kwamen, maar ik ben hartstikke trots op wat we hebben neergezet.’ Waylon reageerde vannacht niet al te teleurgesteld op zijn 18de plek op het Eurovisie Songfestival. Met Outlaw in Em haalde hij niet de gehoopte topklassering.