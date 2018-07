Bedenker nepnieuws Joling voor rechter: 'Hij accepteert excuses niet'

Het nepnieuws dat de politie eind vorig jaar een wietplantage zou hebben opgerold in de Aalsmeerse woning van Gerard Joling, komt de bedenker ervan misschien duur te staan. De rechtbank in Groningen buigt zich morgen over de zaak die de zanger aanspande tegen Daniël Knevelman (34). ,,Gerard accepteert mijn nederige excuses voor het satirisch bedoelde bericht helaas nog steeds niet.''

Al kort na de publicatie van het nepnieuws over Joling op de door Daniël Knevelman opgerichte website Nieuwsbom, deed de zanger aangifte van laster. De Topper had tot zijn stomme verbazing op een feestje gehoord dat er een politie-inval was geweest in zijn huis en dat hij was opgepakt. Hij reageerde woedend op het feit dat iemand zomaar een op niets gebaseerd gerucht over hem de wereld in had geholpen. ,,Het is fakenieuws'', benadrukte hij woest. ,,Maar wel een bericht dat als een bom insloeg. Ik ben helemaal gek gebeld.''

Volgens Joling (58) werd het nepbericht in korte tijd tienduizenden keren gedeeld op sociale media en websites. Kwalijk, zo concludeerde hij naderhand, omdat zijn naam op Google nog jaren verbonden blijft aan een imagobeschadigend verzinsel. ,,Mijn goede naam is besmet. Vandaar die aangifte.''

Daniël Knevelman, de bedenker, kwam kort na de publicatie met excuses en verwijderde het bericht van zijn site. Hij begrijpt nog steeds niet waarom Gerard Joling vorig jaar zo uit zijn vel sprong. ,,Op Nieuwsbom - dat sinds september vorig jaar bestaat - staat duidelijk vermeld dat de gepubliceerde berichten satirisch en dus met een knipoog bedoeld zijn. Desondanks hield Joling zijn aangifte tegen mij overeind. Ik heb al meermaals sorry gezegd en geschreven, maar de zanger laat de zaak tot mijn grote spijt toch voorkomen.''

Door het stof

De publicist uit Groningen gaat morgen naar de rechtbank in zijn woonplaats om 'andermaal diep door het stof te gaan'. ,,Meer kan ik niet doen'', benadrukt hij. Knevelman, die zich laat vertegenwoordigen door een advocaat, is erg benieuwd naar de strafeis van het Openbaar Ministerie. ,,Geen flauw idee wat het OM wil. Joling heeft me aangeklaagd wegens laster, dus misschien draait het wel uit op een schadevergoeding of werkstraf. Het is lastig in te schatten welke straf mij mogelijk boven het hoofd hangt. Er is namelijk nauwelijks juridische informatie te vinden over zaken die op de mijne lijken. Dus ik kan niet anders dan ietwat zenuwachtig afwachten.''

Gerard Joling, die momenteel op vakantie is, wil volgens zijn woordvoerder 'absoluut niet reageren' op de naderende rechtszaak. ,,Er is al genoeg over gezegd. En we willen niet dat het nepnieuws over die verzonnen wietplantage weer wordt aangewakkerd'', aldus het management. Daniël Knevelman kan zich die reactie voorstellen. ,,Gerard wil met deze zaak gewoon laten zien dat hij niet alles pikt wat over hem wordt geschreven. Dat is zijn goed recht, maar hij had natuurlijk ook mijn excuses kunnen accepteren. Door de rechtszaak die hij wil, komt de zaak toch weer in de publiciteit. En dat laatste is juist wat Geer niet wil.''

Ludiek

Knevelman had, toen hij het bericht schreef en publiceerde, nooit kunnen bedenken dat het nationaal nieuws werd en zelfs breed op televisie werd uitgemeten. ,,Balen! Ik heb er toen wakker van gelegen. En besef dat je niet alles kan schrijven en op sites zetten.'' Hij overweegt de stekker uit het ludiek bedoelde Nieuwsbom te trekken. ,,Ik sta inmiddels ook niet meer honderd procent achter die site.''