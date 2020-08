Bedenker Scooby-Doo overleden

Ruby bedacht de pratende hond, die met zijn mensenvrienden Shaggy, Thelma, Fred en Daphne mysteries oplost, samen met de nu 82-jarige Ken Spears. De twee startten in 1977 hun eigen studio, Ruby-Spears Production. Ze produceerden daarmee nog een flink aantal andere series, onder meer animatieversies van Punky Brewster, Rambo en Police Academy.



Scooby-Doo bleef altijd hun grootste succes. De eerste serie, getiteld Scooby-Doo, Where Are You! ging in 1969 van start. In de decennia daarna volgden vele reboots, spin-offs en een aantal bioscoopfilms. De laatste daarvan, Scoob! met stemmen van onder meer Will Forte, Mark Wahlberg en Zac Efron, had in april moeten uitkomen maar beleefde in tijden van corona een release op on demand-kanalen.