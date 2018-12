‘Beestachtig’ zingende Kevin Storm getipt voor finaleplek The Voice

videoDe 26-jarige Kevin Storm uit Hilversum wordt door de vier The Voice of Holland -coaches nu al een potentiële kanshebber genoemd voor de overwinning van de RTL4-talentenjacht. ,,Zo goed hebben we het nog niet gehad”, luidde gisteren het jubelende oordeel van Lil Kleine. ,,Jij bent beestachtig.”

De Surinaams-Nederlandse Storm zong volgens het merendeel van de ruim 1,7 miljoen tv-kijkers een vlijmscherpe versie van de ballade Unknown van Jacob Banks. Maar de vriendelijke, vooral Engels sprekende vocalist kreeg ook de nodige kritiek op sociale media. Zo zou zijn auditie ‘te gewoontjes’ zijn geweest voor een felbegeerde finaleplek. Desondanks kreeg ze zanger met het grootste gemak drie stoelen omgedraaid: die van Lil Kleine, Waylon en Ali B. Zij luisterden vol verbazing naar Storm. Alleen Anouk drukte de rode knop bewust niet in.

Volgens Anouk deed ze dat vooral niet, omdat ze na zeven auditieronden (gisteren was de laatste, red.) al het maximale aantal van veertien talenten in haar team heeft. ,,Ik heb om die reden bewust niet gedraaid , maar vind je fantastisch. Ik heb zitten genieten.” Anouk wil tijdens de komende battles dat niet meer dan twee zangers of zangeressen samen in een battle staan. ,,Dat is voor niemand leuk.” Haar collega-coaches gaven Anouk gelijk, maar deden toch een ultieme poging om Storm in de wacht te slepen.

Waylon: ,,Ik heb er ook al veertien, maar als jij in mijn team komt, stap ik er desnoods zelf uit. Je hebt me betoverd en was zó goed! Ik ben zó onder de indruk en je verdient een goede zanger al coach.” Lil Kleine kwam vervolgens met een bijna oneindige reeks superlatieven. ,,Dit hebben we nog niet eerder gezien en gehoord. Ik wil je hoe dan ook, en geef je daarvoor desnoods mijn huis, auto en geld. Ik smeek je: kom bij mij.”

Feedback

Ali B koos niet voor een regen complimenten, maar vroeg Storm op zakelijke toon wat hij verlangt van een coach. ,,Ik kan zelf niet zingen, maar uiteindelijk zijn het de consumenten - die ook niet kunnen zingen - die je carrière maken. Ik kan je namens die consumenten goede feedback geven.” Storm hoefde na die woorden niet lang na te denken en koos, tot grote teleurstelling van Lil Kleine en Waylon, voor Ali B. De ‘consumenten‘ waren gisteren op Twitter niet onverdeeld positief over Storm. Hij werd door sommigen getypeerd als ‘een arrogante kwal die overdreven veel Engels spreekt’.

Nu de blind auditions achter de rug zijn, volgen een aantal battle-rondes waarmee elk team wordt gehalveerd van veertien naar zeven. Daarna volgen de zogenoemde knock-outs waarin coaches nog talenten van elkaar kunnen overnemen of ‘stelen’. Het seizoen eindigt vervolgens met vier liveshows en een finale op 22 februari. Kevin Storm, zo is althans de verwachting op sociale media, zal het hoe dan ook ver schoppen in de eindstrijd richting goud.

Cijfers

Niet alleen The Voice of Holland werd gisteren goed bekeken. Het acht uur journaal (NPO1) scoorde 1.878.000 kijkers, Flikken Maastricht (NPO1) 1.363.000, DWDD (NPO1) 1.281.000, De Slimste Mens (NPO2) 1.252.000 en verder GTST (RTL4) 1.111.000, terwijl Erica op reis (NPO1) 1.018.000 belangstellenden trok. Het doorgaans matig bekeken RTL Late Night met Twan Huys scoorde 773.000 kijkers: een gebruikelijk aantal op de vrijdagavond omdat de talkshow aansluit op The Voice of Holland. Op andere dagen is het gemiddelde van het praatprogramma circa 300.000 kijkers of iets meer.

Volledig scherm Kevin Storm © RTL4-TVOH

Volledig scherm Kevin Storm © screenshot RTL4/TVOH