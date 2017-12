Bekende Nederlanders en hun kerstboom langs de meetlat

Nicolette Kluijver

Geen tot aan het plafond reikende boom dit jaar maar een bescheiden nepexemplaartje dat door haar kinderen wel heel overdadig werd gedecoreerd met waanzinnig veel lichtjes waardoor de andere decoraties amper opvallen. De kleintjes vinden het prachtig. En daar gaat het natuurlijk om.

...... klein maar vol en fijn! 🎄 Een foto die is geplaatst door Nicolette Kluijver (@nicolettekluijver_) op 8 Dec 2017 om 7:48 PST

Miljuschka Witzenhausen

De tv-kok schrikt er in haar Ho Ho Ho-trui zelf ook een beetje van. Haar kerstboom hangt vol met zo te zien eetbare decoraties zoals zuurstokken en andere calorierijke zoetigheid. Of toch niet? Boven het hoofd van Miljuschka lijkt iets te hangen wat lijkt op een frisgroene komkommer. Wel wat zwaar voor aan een takje, maar natuurlijk geinig, origineel en inventief. Twee sterren voor de moeite.

Karin Bloemen

De flamboyante comédienne haalde een echte, fraai gevormde boom in huis waarvan de naalden niet uitvallen. De versiering met perzikkleurige en groenblauwe ornamenten past goed bij de dramatische gordijnen op de achtergrond, waardoor het geheel een smaakvolle interieureenheid wordt. Score!

#hijstaatal #kerstboom #entertainment #leuk #karinbloemen #muziek #kerst #engelen #thuis Een foto die is geplaatst door Karin Bloemen (@karin_bloemen) op 7 Dec 2017 om 6:40 PST

Sylvie Meis

Sylvie Meis, recent wegens een matige Duitse taalbeheersing ontslagen bij RTL, had deze keer genoeg tijd om haar gigantische boom verantwoord op te tuigen en daarbij ook nog een matchende, bordeauxrode outfit te scoren. Of het snoer met paarse balletjes op de grond nog stijlvol in de spar is gedrapeerd, is onbekend. Hoe dan ook lijkt Meis op de grond erg blij te zijn met het eindresultaat.

Bridget Maasland

Een regelrechte blikvanger is deze boom die fijn met zijn stammetje in een cirkel van witte watten is geparkeerd. Bridgets spar is gelijkmatig volgestouwd met rode en witte glimmers en zo te zien ook nog bedekt met de inhoud van minstens twee grote bussen spuitsneeuw. We snappen niet wat die reusachtige witte en rode ballen precies in de boom doen.

Kerst!!! #rtl #onvergetelijkefeestdagen #verrassingen #thuis #kerstsfeer🎄 Een foto die is geplaatst door Bridget (@bridgetmaasland) op 8 Dec 2017 om 5:03 PST

Frans Bauer

Deze romantische Bauerboom zorgt ongetwijfeld voor veel sfeer in huize Bauer in het Brabantse Fijnaart. De ongetwijfeld door Mariska en hun zoons opgetuigde namaakboom hangt vol met historisch aandoende decoraties en heeft ook nog een piek die keurig recht staat en net niet het plafond raakt. Let op de opstelling: precies en symmetrisch tussen twee gordijndraperieën.

We zijn een paar uur verder maar hij staat , onze kerstboom 🎅🏼🤶🏻 #kerstboom #kerst #christmas #2017 Een foto die is geplaatst door Mariska Bauer (@mariskabauer) op 8 Dec 2017 om 16:39 PST

Selma van Dijk

Van de best mooie boom van presentatrice Selma van Dijk worden we een beetje draaierig, omdat de lichtslingers en blingbling-guirlandes het cirkelende traject van een rollercoaster lijken te volgen. Zou Selma met de versiering rondjes om de spar heen zijn gaan lopen? De kleurverdeling is dik in rode, evenals de andere sfeermakertjes in huize Van Dijk.

Bobbi Eden

Stoeipoes en haakfanate koos dit jaar voor een, zo te zien, echte boom met daarin maagdelijk witte en enkele grijze ballen aan lintjes. De foto van het eindresultaat is wat uit balans, omdat de oud-webcamgirl wel heel prominent met haar decolleté en getuite lippen op de voorgrond staat. Door die afleidende compositie valt de spar helaas een beetje weg.

Sunday Funday 💙 #sunday #janelushka #kerst #kerstboom @jane.lushka Een foto die is geplaatst door Bobbi Eden (@bobbieden) op 3 Dec 2017 om 3:54 PST

Jochem Myjer

Een hilarisch kerststatement van cabaretier Myjer: alleen wat lichtjes in de boom frummelen en het geheel vervolgens afmaken met een gigantische roze ster in de top. Wel weer leuk: de ietwat krappe Guus Meeuwis-kersttrui. Of Jochem nog aan de slag is gegaan met ballen en slingers is onbekend.

Sneeuw ✅ Kerstboom ✅ GuusMeeuwis-kersttrui ✅ Filmpje Lau en Tiny ✅ Sleeën ✅ CodeOranje ✅ Klaar voor Kersemus!!! @guus.meeuwis Een foto die is geplaatst door Jochem Myjer (@jochemmyjer) op 11 Dec 2017 om 2:51 PST

Angela Groothuizen

Een bescheiden neppertje straalt op het dressoir van de voormalige Dolly Dot. Het haardvuur is wel heel vlakbij, maar of van dreigend brandgevaar sprake is, is onduidelijk. Hoe dan ook was Groothuizen kennelijk snel klaar met versieren: er hangen welgeteld dertien ballen in het ding plus een eenzaam engeltje bovenin. Jammer overigens dat Angela de spuuglelijke metalen standaard niet afdekte.

We zijn er weer klaar voor #xmas #donkeredagen #gezelligheid Een foto die is geplaatst door Angela Groothuizen (@angelagroothuizen) op 9 Dec 2017 om 7:12 PST

Froukje de Both

Inderdaad een oergezellige boom, zoals Froukje zelf ook vindt. De wat kale spar mag van de presentatrice gewoon boom en lekker groen blijven dus hangen er vooral kleine decoraties in in alle kleuren van de regenboog. De voet van de boom is keurig gecamoufleerd met een rieten mand. Ons oordeel: een gedenkwaardig en vooral huiselijk toppertje.

Jaaa hij staat! Zo gezellig altijd✨🌲#kerstboom #sunday #christmastree Een foto die is geplaatst door Froukjedeboth (@froukjedeboth) op 10 Dec 2017 om 12:14 PST

Thomas Berge

Chiel Ottink (de echte naam van de zanger) en zijn zoontje Jack zitten tevreden te kijken voor de met gouden sliertjes en dito ballen versierde boom. Daar zullen de twee wel een paar uur mee bezig zijn geweest. Onbekend is of het vrolijke blaffertje op de voorgrond al is deze enorme christmastree is gesprongen. Handig in geval van ballenbreuk en scherven: Thomas heeft een gladde vloer wat vegen makkelijk maakt.

🎄De kerstkaart is in de maak🎄 Een foto die is geplaatst door THOMAS BERGE (@thomasbergeofficial) op 9 Dec 2017 om 5:30 PST

Carlo Boszhard

Door de sneeuwval - en code oranje en rood - vonden Carlo en zijn vriend Herald toch nog wat tijd om een serieuze boom op te leuken met rode en witte accenten. Het eindresultaat is, inclusief spuitsneeuwdetails en natuurlijk de megapiek, een vrij traditionele kerstjoekel.

Bedankt voor code oranje, hij staat lekker vroeg dit jaar! #xmasstree Een foto die is geplaatst door Herald (@makingherrie) op 10 Dec 2017 om 9:48 PST

Jim Bakkum

Net onder de douche vandaan, vindt Jim dat het niet beter meer wordt op de zondagochtend. Dochtertje op schoot en de kerstboom als sfeervolle sfeermaker naast de bank. Deze rasechte spar mag, vanwege het vele groen dat zichtbaar blijft, een stoere boom blijven. Net als bij Froukje. Toch fijn als je net bent omgehakt!

Zondagavond. Kleine prinses kroelend op mijn schoot. Sneeuw buiten. Beter wordt het niet. ❤️ Een foto die is geplaatst door Jim Bakkum (@jimbakkum) op 10 Dec 2017 om 9:32 PST

Dries Roelvink

Een wat miezerig boompje dat uitzicht heeft op de sjieke P.C.Hooftstraat in hartje Amsterdam. Dries is er kennelijk er enorm blij mee, want hij filmde het door goud gedomineerde eindresultaat van alle kanten. Vraagteken is de hoge sokkel onder de boom. Waarschijnlijk gedaan opdat de hele buurt kan meegenieten van Dries' kerstsfeertje.

De Boom staat weer...😅 Een foto die is geplaatst door null (@driesroelvink_official) op 8 Dec 2017 om 10:18 PST

Marga Bult

Volgens eigen zeggen tuigde Marga Bult, die recent haar been brak op een VVD-feestje, deze boom op vanuit haar rolstoel. Dat is natuurlijk razend knap van de zangeres die momenteel aan het revalideren is. Ongeloofwaardig verhaal? Een beetje wel, maar de wat overdreven versierde boom maakt alles weer goed.

Jaja....ook in 'n rolstoel kun je nog veel dingen wel en...de #kerstboom staat mensen. Met #sinterklaas al in kerstsfeer. Moet kunnen.😂 Een foto die is geplaatst door null (@margabult) op 30 Nov 2017 om 2:40 PST

Wibi Soerjadi

De flamboyante pianovirtuoos pakt groots uit met deze spectaculaire boom die sfeerbepalend is in een van de vele vertrekken van zijn nieuwe landhuis. Deze metershoge Nordmann - een duurdere soort die bijna geen naaldjes verliest en dus geen gevaar vormt voor Wibi’s tere vingertoppen - is van onder tot boven volgestouwd met Disneyfiguren waarmee de nog altijd vrijgezelle Wibi al jaren meer dan aangenaam samenwoont.

Do you like my Christmas tree? 😃🎄🎁✨🎅🏼Pepper likes it! 😁🐶 #christmastree #christmas #disney #dalmatian #dalmatier Een foto die is geplaatst door Wibi Soerjadi (@wibisoerjadi) op 7 Dec 2017 om 4:34 PST

Krystl Pullens

De zangeres demonstreert een jaarlijks terugkerende ergernis: lichtsnoeren die als een keurig rolletje de doos in gingen, maar een jaar later toch weer een irritante onwarbare knoop blijken te zijn. ,,Gedoe'', aldus Krystl die deze keer koos voor een stemmige combinatie van rood en zilver. De boom is, getuige het nog volle doosje met ballen op het bankje achter haar, nog niet helemaal voltooid.

Gedoe altijd zo’n kerstboom optuigen 😂 Op zoek naar een gezellige kerst playlist? Check mn 🎄KRYSTL-MAS🎄playlist! Van Frank Sinatra tot Coldplay, van Dolly Parton tot Maria Mena ❤️ Als je nog een kersttrack mist in de lijst, let me know! x x x #krystlmas #playlist #spotify #wonderfultime #music #christmastree #christmasiscoming 📸: @titiahahnephotography Een foto die is geplaatst door K R Y S T L (@krystlmusic) op 9 Dec 2017 om 23:48 PST

Miss Montréal

Een wat vage zee van licht is deze boom van Sanne Hans. En dat geldt natuurlijk ook voor het haardvuur. Miss Montreal vereeuwigde haar boom ietwat onduidelijk zodat de spar lastig te zien is. Het enorme flessenrek (met nog maar één fles) is beter zichtbaar.

Onverwachts vrij ☺️❤️ Een foto die is geplaatst door Miss Montreal (@missmontreal_) op 11 Dec 2017 om 7:40 PST

Paul de Leeuw

Paul de Leeuw is eventuele criticasters een stap voor door zijn eigen kerstboom het predikaat 'hoerenboom' te geven. De decoraties zijn een hartverwarmende ratjetoe van vormen en kleuren, maar wij associëren het eindresultaat toch niet echt met dames op de Wallen. Hooguit nodigt de spar uit om er wat langer naar te kijken.

De hoerenboom staat! Een foto die is geplaatst door paul de leeuw (@pdl1962) op 11 Dec 2017 om 5:29 PST

Jan Versteegh

Jan gebruikte een vaag fotofilter om het kiekje van zijn kindeke onder de boom 'mooier' te maken. Hij tuigde de wat sprieterige spar op met rood, zilver en een reeks verblindende lichtjes. Zijn pasgeboren dochtertje Lulu licht er heerlijk bij te chillen: met de oogjes dicht.

Kerstboom staat. Haardje aan. Kindeke onder de boom. Helemaal klaar voor kerst! ⛄️🎄🔥 Een foto die is geplaatst door Jan Versteegh (@jan_versteegh) op 11 Dec 2017 om 3:55 PST

Heleen van Royen

De hond kijkt ook enigszins verbaasd. Heleens gigantische boom is er één met verdwaalde blauwe ballen. De schrijfster , die last had van decoratie- en kerstkeuzestress, was er toch nog een tijd mee bezig. ,,Ik ben er bijna'', schreef ze recent. Wij vinden de zebra met kerstmuts aan de muur vooralsnog beter geslaagd.

