Bekende Nederlanders zetten zich in voor ALS

Henny (68) wint als eerste deelnemer in 19 jaar een miljoen euro in Bankgiro Miljonairs

30 augustus De 68-jarige Henny uit Lelystad heeft vanavond 1 miljoen euro gewonnen in de tv-quiz BankGiro Miljonairs. Het is voor het eerst in negentien jaar en voor de tweede keer ooit dat iemand de hoofdprijs wint in het RTL-programma met Robert ten Brink, voorheen bekend als Weekend Miljonairs.