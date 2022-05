Bekijk hoogtepunten Vandaag Inside met Angela de Jong terug

Fragment Johan Derksen: ‘Ik zit hier alleen voor de poen’

Johan Derksen is eigenlijk precies wat hij die hypocriete dames altijd verwijt

Fragment René van der Gijp ziet Mourinho niet het verschil maken tegen

In het programma ging het ook over voetbal, René van der Gijp blikte vooruit op de finale van Feyenoord tegen AS Roma: