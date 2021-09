Belgen boos over verwijderen parodie door Mart Hoogkamer: 'Hij is volledig doorgeslagen’

VIDEONRGY Music, het platenlabel van de Nederlandse zanger Mart Hoogkamer, heeft ervoor gezorgd dat een Belgische parodie van zijn hit Ik Ga Zwemmen offline is gehaald. Het populaire Ik Ga Padellen is momenteel niet meer te zien op YouTube, tot groot ongenoegen van de grappenmakers in kwestie.

‘Ik ga zwemmen in Bacardi Limon’, met die zin zong Mart Hoogkamer zich een weg naar de top van de hitlijsten. In een mum van tijd verscheen er ook een Belgische parodie, die er dan weer ‘Ik ga padellen met een kratje Stella’ van maakt. Een schot in de roos online, maar daar dacht het platenlabel van Hoogkamer anders over. Zij zorgden ervoor dat de parodie niet meer te bekijken is via het bekende streamingplatform YouTube, door een copyright-claim in te dienen.

Pieterjan en Jeff van het YouTube-kanaal Supercontent zijn niet blij met die beslissing. ,,Mart Hoogkamer himself heeft onze video laten verwijderen”, klinkt het in een nieuwe video van het duo. ,,Ons voormalige idool. Het moet tussen 2 en 3 ‘s nachts zijn gebeurd. Ik weet niet of er veel mensen zijn die mensen in hun slaap aanvallen. Mart Hoogkamer dus wel.”

Opvallend, zo vinden ze, gezien Mart in talkshow Jinek de beelden van hun parodie te zien kreeg. ,,Toen vond hij nog dat het een compliment was dat wij een parodie gemaakt hadden”, zeggen ze. ,,Maar op weg naar huis moet er iets gebeurd zijn waardoor hij volledig is doorgeslagen, zijn manager gebeld heeft, en de rest is geschiedenis.”

,,Je mag content van anderen nemen en daar je eigen draai aan geven”, besluiten ze nog. ,,Je mag daarmee lachen. Het is ook heel duidelijk van waar het komt. We doen niet alsof wij dat hebben bedacht, hé. We maken er ook geen winst op, we brengen het niet uit als single. Het nummer is nog wel te beluisteren op andere sociale media.



Volgens het management van Hoogkamer heeft de zanger het nummer niet op eigen initiatief laten verwijderen, maar is dat gedaan door zijn platenmaatschappij. ,,Dat is heel gebruikelijk als er geen toestemming is gevraagd om de tekst te veranderen. Als er wel toestemming gevraagd is en gekregen, dan wordt er niets verwijderd. Maar dat doen alle platenmaatschappijen, dus het is niets nieuws”, aldus zijn manager tegen deze site.