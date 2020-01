België blijft Temptation Island uitzenden

Chantal (Married at First Sight): Okselhaar en krakende zak chips, dat trek ik niet

11:03 Fans van het RTL4-programma Married at First Sight halen hun hart op nu het vierde seizoen is begonnen. Na twee afleveringen is het met name de Haagse kandidate Chantal (42), die op het punt staat haar jawoord aan de vijf jaar oudere Henk te geven, die over de tong gaat. Chantal heeft heel duidelijk voor ogen hoe haar grote dag eruit moet komen te zien.