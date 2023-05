Belgische Carmen Pfaff in ziekenhuis op Mallorca na hersenbloeding tijdens vliegreis

Carmen Pfaff (67), bekend van de Belgische realityserie De Pfaffs , heeft een hersenbloeding gekregen terwijl ze met het vliegtuig naar Mallorca afreisde. Ze werd meteen na landing overgebracht naar een ziekenhuis in hoofdstad Palma. Daar verblijft ze tot de situatie stabiel genoeg is om terug te keren naar België.

,,Zoals het er nu uitziet, wijst niets op blijvende letsels, maar het is nog te vroeg om daarover zeker te zijn. Er wacht haar bovendien een lange revalidatie”, reageert dochter Kelly Pfaff. De familie vraagt verder om met rust te worden gelaten, ‘zodat de focus helemaal op het herstel kan liggen.’ Het incident gebeurde een week geleden, vermoedelijk door het drukverschil in het vliegtuig. Haar man Jean-Marie is nog steeds bij haar in het ziekenhuis, dochter Debby is haar ouders inmiddels achterna gereisd.

Carmen Pfaff sukkelde de voorbije jaren vaker met haar gezondheid. De vrouw van Jean-Marie Pfaff lijdt aan osteoporose waardoor ze al meerdere ruggenwervels brak. ,,Het gaat op en af”, maakte Carmen Pfaff vorig jaar de balans op in het Belgische programma TV Familie. ,,Stabiel zal het niet meer worden. Mijn lichaam wordt steeds ouder, dat is normaal. En ik ben voorzichtig, want ik wil nog een hele tijd meegaan.”

66 procent gehandicapt

Carmen vertelde eerder ook dat ze ‘geen dag zonder pijn kent’, maar dat ze ermee leerde leven. Een psychiater helpt haar daarbij. ,,Hij vertelde me dat ik die handicap gewoon moet aanvaarden, want het is zo: ik ben voor 66 procent gehandicapt. Van elke dag het beste maken, daar komt het nu op neer”, klonk het toen strijdvaardig.

Osteoporose zit in de genen, ook dochter Debby is drager van het gen. “Het grote verschil met mij, is dat Debby het heel goed op voorhand weet, waardoor ze vitaminekuren kan nemen om het tegen te houden”, aldus Carmen eerder. ,,Lichamelijke last heeft ze nog niet. Ze weet het en dat is het belangrijkste.”