Belgische politie houdt verdachte kluisroof Connie aan

updateDe Belgische politie heeft op luchthaven Zaventem bij Brussel een verdachte aangehouden die mogelijk betrokken is geweest bij de inbraak in het Amsterdamse appartement met oud-zangeres Connie Witteman (66) en haar levenspartner Eugène van Dun. De verdachte zou hebben geprobeerd de bij de roof buit gemaakte juwelen te verhandelen in mogelijk Anwerpen

Volgens de Telegraaf, dat melding maakt van meerdere arrestaties, zijn de gestolen sieraden (colliers, armbanden, ringen en horloges) nog niet getraceerd. De Antwerpse politie onderzoekt momenteel of Wittemans eigendommen al zijn verhandeld of wellicht ergens liggen opgeslagen. De gestolen bezittingen, die in een 60 kilo zware kluis lagen, waren niet verzekerd omdat Witteman de jaarpremie daarvoor te hoog vindt. De Antwerpse politie kon die meer details geven over de aanhouding(en). ,,Dit in verband met het verdere recherchewerk en de privacy van betrokkenen'', zo liet een woordvoerder aan deze site weten.

De inbrekers sloegen toe toen het stel afgelopen rond 20.15 uur hun woning aan de chique P.C. Hooftstraat verliet. Volgens Witteman moeten de indringers ongeveer een uur binnen zijn geweest. ,,Op de beelden zie je ze het park inlopen. Maar wat ook een enge gedachte is, is dat we dus al een tijdje moeten zijn bekeken, waardoor ze konden toeslaan. Terwijl we net, met onze hond, het huis verlaten hadden'', vertelt een geschrokken Connie Witteman (Vanessa). Na de diefstal plaatste ze beelden van bewakingscamera's op Instagram. In één van die filmpjes komt één van de indringers nagenoeg herkenbaar in beeld. Connie was vandaag niet bereikbaar voor commentaar.

Verdrietig

Het voorval maakt Connie, die 15.000 euro uitloofde voor de gouden tip, verdrietig. ,,Dat er mensen aan je spullen zitten, dat ze je persoonlijke wereld binnenkomen en er vervolgens vandoor gaan met dingen waar je zo'n persoonlijke herinnering aan hebt. Ik hoop echt dat de daders gepakt worden'', vertelde ze aan de krant.

De inbraak komt extra hard aan omdat in 2010 de kluis van Connie en haar toenmalige man wijlen Hans Breukhoven werd ontvreemd uit hun villa in Wassenaar. Daar werden hun toenmalige schoonzoon Mohammed K. en zijn broer voor veroordeeld. Ook Constanza, de adoptiedochter van Connie en Hans, had een aandeel in de geruchtmakende kraak. Afgelopen zaterdag werden ook cadeaus die Connie van Hans kreeg, buitgemaakt. ,,Ze hebben een diepe emotionele waarde.''

Connie werd in 2014 ten huwelijk gevraagd door de zeventien jaar jongere aannemer Eugène van Dun. De diva is vier maal eerder getrouwd; haar langste huwelijk was van 1987 tot 2009 met Free Record Shop-oprichter Hans Breukhoven, met wie ze drie kinderen uit Colombia adopteerde. Hij overleed op 20 januari 2017 in zijn woonplaats Londen aan de gevolgen van alvleesklierkanker.

