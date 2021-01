Belgische Pommelien Thijs scoort nummer 1-hit met Jaap Reesema: ‘Het klikt goed tussen ons’

‘Tom Cruise bestelt coronaro­bots voor filmset’

15 januari Na zijn woede-uitbarsting over crewleden die zich niet aan de coronamaatregelen houden, is wel duidelijk dat het Tom Cruise menens is als het om het virus gaat. Volgens The Sun heeft de acteur nu zelfs twee robots gekocht die op de set rondrijden om te controleren of alle regels in acht worden genomen.