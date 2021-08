Bella Hadid dacht dat ze op ‘seksrobot’ moest lijken die elke avond uitging: ‘Voelde enorme druk’

,,Het is alsof er twee Bella’s waren’’, zegt Hadid, die rond haar zeventiende begon met modellenwerk, tegen Vogue. ,,Enerzijds ikzelf, een persoon die bezig was te onderzoeken wie ze was. En anderzijds ‘Bella Hadid’, het alter ego, een, weet ik veel, seksrobot die elke avond uitging’’, lacht ze.

Bella heeft naar eigen zeggen ‘bizarre angst’ in sociale situaties. ,,Feesten is niet mijn ding, maar ik voelde enorme druk om dat imago te laten zien, omdat ik aannam dat dat alles was wat mensen van me wilden.’’ Inmiddels weet ze wel beter. ,,Ik wil niet meer in dat hokje leven. Ik heb zeker het gevoel dat ik mijn mond open mag doen.’’

Quote Ik begon letterlijk te huilen en te shaken als ik interviews moest doen op de rode loper Bella Hadid

Hadid vertelde eerder al eens hoe ernstig haar sociale angsten zijn. ,,Ik begon letterlijk te huilen en te shaken als ik interviews moest doen op de rode loper’’, zei ze. Hoe meer ze met mensen sprak die ze nog niet kende, hoe makkelijker het werd. ,,Het wordt veel beter als je elke dag met mensen moet praten. Dan denk je: oké, dit is kennelijk mijn werk, ik moet dit wel doen.’’

Hoewel het succesvolle model fotocamera’s gewend is, voelde ze zich zo’n vier jaar geleden nog niet zo goed bij filmcamera’s. ,,Daar probeer ik aan te werken’’, zei ze. ,,Ik voel me goed bij de mensen om me heen en bij mezelf, ik ben bevriend geraakt met iedereen. Dus in plaats van om de camera, draait het om de persoon erachter. Als je je comfortabel voelt bij de mensen om je heen, leer je minder nerveus te zijn en te lachen.’’



Vader vindt dochters ‘enorme last’

Bella en haar eveneens bekende zus Gigi (26) zijn de dochters van de in Papendrecht geboren Yolanda van den Herik. Haar ex, de Palestijns-Amerikaanse vastgoedmagnaat Mohamed Hadid (72), zei onlangs nog dat het ‘een enorme last’ is om de vader te zijn van de modellen. Hij sloeg de afgelopen jaren naar eigen zeggen veel zakelijke kansen af om hun reputatie te beschermen. ,,Alles wat ik doe, straalt op hen af’’, zei hij.

Volledig scherm Bella Hadid, Yolanda, Gigi en Mohamed in 2016. © Getty Images for Victoria's Secret

,,Mensen zien mij niet als Mohamed Hadid, ze zien me als de vader van Gigi en Bella. Het is gevaarlijk voor mij om hun vader te zijn. Ik moet heel erg voorzichtig zijn. Mensen gebruiken mijn kinderen om mij dwars te zitten. (...) Alleen al hun vader zijn is een enorme last. Ze waren mijn kinderen. Nu ben ik hun vader. Het is wat het is.’’

