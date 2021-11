Bella Hadid in tranen op intieme privéfoto’s en Justin Bieber draagt een hoofddoek

Amalia krijgt twee documentai­res cadeau op 18e verjaardag

Op de dag van haar achttiende verjaardag brengt de AVROTROS een special uit over kroonprinses Amalia. Presentatrice Dionne Stax duikt samen met royalty-experts in het leven van de troonopvolgster. Het is de tweede documentaire die verschijnt rond de verjaardag van de prinses.

8 november