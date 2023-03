Beluister aflevering 3 van ‘Liefs, papa Piet’: Lullen, janken en een rouwexpert

Qmusic-dj Joost Swinkels verloor op 5-jarige leeftijd zijn vader aan de gevolgen van leukemie. Hierdoor heeft hij zijn vader nooit goed gekend. Precies 20 jaar na dato gaat hij op zoek naar het antwoord op de vraag: wie was zijn vader? Dat doet hij in de podcast Liefs, papa Piet. Aflevering 3 is vanaf nu te beluisteren.

In de derde aflevering van de podcast Liefs, papa Piet gaan Joost en zijn broer Coen voor het eerst het gesprek aan over de dood van hun vader. Waarom hebben ze dat nooit eerder gedaan? Hoe zijn zij afzonderlijk omgegaan met de dood van Piet? Joost praat er veel makkelijker over dan Coen, die sneller emotioneel wordt. Betekent dit dat Joost verder is in zijn rouwproces dan Coen en kan dat eigenlijk wel? Joost gaat langs bij rouwexpert dr. Riet Fiddelaers-Jaspers om antwoorden op deze vragen te vinden.

Alle afleveringen van de podcast Liefs, papa Piet zijn te beluisteren via ad.nl/podcasts, Spotify of via de playlist hieronder....

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.