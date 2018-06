Ben jij de opvolger van de wereldberoemde dr. Pol?

Het team van dr. Pol heeft dringend hulp nodig bij het verlenen van zorg aan meer dan 18.000 dieren in een zeer uitgestrekt gebied. Nederlandse dierenartsen die op zoek zijn naar avontuur en zich op het platte land van het Amerikaanse Michigan durven te vestigen, kunnen zich vanaf vandaag inschrijven. In het nieuwe programma gaat een groep Nederlandse dierenartsen een tijd meedraaien in Pol’s praktijk. Dr. Pol zal hen testen op hun kennis en vaardigheden van zowel huisdieren als groot vee. Maar er zit wel een addertje onder het gras: de deelnemers moeten het doen zonder de moderne medische apparatuur die zij in Nederland tot hun beschikking hebben.

Praktijk

De van oorsprong Drentse dierenarts is bekend van zijn populaire tv-serie op National Geographic The Incredible Dr. Pol. Daarin staat zijn bloeiende dierenartsenpraktijk in Michigan centraal.



De serie is vanaf het nieuwe televisieseizoen te zien bij RTL 4. Aanmelden kan via www.rtl.nl/drpol