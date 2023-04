B&B Vol Liefde-ster Debbie bevallen van eerste kind

Debbie Breg, die in 2021 meedeed met het eerste seizoen van B&B Vol Liefde, is zaterdag bevallen van haar eerste kindje. Dat laat haar partner Vincenzo weten in haar Instagram Stories.

,,Goeiemorgen allemaal, ik ben Vincenzo. Ik wil jullie laten weten dat zaterdag onze baby geboren is”, vertelt de Italiaan in het Nederland. Moeder en kind maken het volgens hem goed. Hij laat zien dat de kersverse moeder met de kleine spruit in de kinderwagen al buiten een rondje wandelen.

Debbie vond de liefde niet in het datingsprogramma van RTL 4, maar ontmoette vorig jaar wel Vinchenzo. ‘Toen ik hem ontmoette hebben we urenlang gekletst over wat we belangrijk vinden in het leven en over hoe onze ideale wereld eruit zou moeten zien. Al snel kwamen we tot de conclusie dat we op heel veel punten dezelfde ideeën hadden’, schreef ze.

Ze verkocht haar charmante B&B Casa Santangelo in het Italiaanse Salerno aan een Nederlander. ‘We wilden terug naar een situatie waarin we beiden zijn opgegroeid: dichter bij de natuur, dicht bij onszelf en vooral dicht bij elkaar. We wilden ons eigen paradijs creëren, waarin we duurzaam leven combineren met volop genieten met elkaar én onze toekomstige familie.’

Kleine Debbie of kleine Vincenzo

Afgelopen februari onthulde ze dat ze in verwachting was. ‘Mocht je je afvragen waarom de afgelopen zeven maanden zo bijzonder zijn geweest voor ons... We zullen ons nieuwe paradijs niet alleen betrekken: een kleine Debbie of kleine Vincenzo zal ons halverwege april 2023 komen vergezellen in ons nieuwe avontuur.’

Hoe de kleine heet, heeft het stel nog niet bekendgemaakt.

