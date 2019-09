Berdien Stenberg kan nu al fluiten naar extra stemmen

Man, man, man, geen afvaller na de eerste uitzending. Wel vier verliezers naar Duivelseiland: Berdien Stenberg, Eva Cleven, Rijk Hofman en Rob Geus. Die gaan honger krijgen met dat kleine potje rijst. Wel fijn dat Rob -‘man, man, man’- Geus (‘Ik ga hier even niet op de hygiëne letten’) erbij zit. Nu al mijn favoriet. Wat kan hij heerlijk balen, boos zijn en zich ergeren. Ook dat is Robinson.



Ik sprak hem in 2015, toen ik nog sportjournalist was en een BN’er-rubriekje had. ‘Mijn advies aan Feyenoord: haal Berghuis’, zei hij toen. Had ‘ie toch goed gezien, want een jaar later kwam Berghuis inderdaad naar Feyenoord, en vanavond was ie zelfs beslissend tegen Willem II. Ben benieuwd of Rob het daar op de Filipijnen ook goed ziet. Hij zorgt in elk geval voor een beetje humor. Zijn teamgenoten teleurgesteld en ziek van de nederlaag. Hij: ‘Hey, ik zie daar een aap?’ ‘Waar?’ ‘Geintje, joh’.



Wel jammer dat Roy Donders niet op dat Duivelseiland zit. Hij zei in de aanloop: ,,Ik denk dat veel mensen denken: Roy Donders, dat is echt zo’n modepopje. Dik in de make-up, altijd merkkleding, drie keer per dag in bad, dit is niks voor hem. Daar heeft hij zijn krultang niet en zijn zonnebril niet. Maar ik hoop de kijker echt te gaan verbazen. Dat ze denken: wow, ik wist niet dat Roy ook die kant had.” Nou die ‘andere kant’ hebben we nu al gezien. Al bij aankomst op het eiland zei hij: ‘Ik wil vanavond het liefst op een bed boven de grond liggen. Geen ratten. Lekker chill.” Tuurlijk Roy. Nu nog even vragen of ze niet tóch een krultang en zonnebril komen brengen.