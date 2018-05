Beroemdheden tegen 'seksistische armoede'

Circa 140 bekendheden onder wie Oprah Winfrey, Meryl Streep, Chadwick Boseman en Amy Schumer steunen de campagne tegen ongelijkheid tussen mannen en vrouwen die de beweging ONE is begonnen, meldden Britse media. Vooral vrouwen in arme landen lijden onder de ongelijkheid tussen man en vrouw.

ONE heeft een brief opgesteld die aan wereldleiders is gericht, waarin wordt gevraagd de positie van vrouwen die slachtoffer zijn van deze 'sekstistische armoede' te helpen. De onder anderen door de Ierse zanger Bono opgerichte pressiegroep ONE wijst er in de brief op dat bijvoorbeeld 130 miljoen meisjes geen enkel onderwijs volgen en dat meer dan een miljard vrouwen geen bankrekening hebben.