Best Kept Secret hakt de knoop door: geen festival dit jaar

Organisator Friendly Fire heeft de knoop doorgehakt: festival Best Kept Secret in de Beekse Bergen gaat in 2021 niet door. Het festival zou van 11 tot 13 juni in Hilvarenbeek worden gehouden met internationale topacts als The National, The Strokes en Massive Attack.

,,We hebben er alles aan gedaan, maar helaas bleek het voor ons een onhaalbare kaart met het oog op de enorme financiële risico’s die we in deze periode moeten nemen – nog los van of evenementen in juni überhaupt weer mogen plaatsvinden. We kunnen simpelweg niet langer wachten met het uitstellen van een besluit: we zitten vroeg in het seizoen en de druk is daardoor extra groot", zegt festivaldirecteur Maurits Westerik.

Bijkomend probleem is dat Best Kept Secret een festival is met heel veel buitenlandse artiesten en veel buitenlandse bezoekers. ,,Het is op dit moment nog erg onzeker of buitenlanders kunnen komen", aldus Westerik. Ook is het hoogst onzeker of het festival een beroep zou kunnen doen op het Garantiefonds voor evenementen. Dat fonds is voor evenementen die na 1 juli plaatsvinden.

Geld terug

Het festival ging in 2020 ook niet door. Veel acts schoven een jaar door. Nu krijgen alle mensen die al een kaartje hebben gekocht hun geld terug. Het festival Best Kept Secret komt volgens de festivalorganisatie niet in gevaar. Westerik: ,,Ik ben en blijf optimistisch. Volgend jaar keren we terug naar Hilvarenbeek!”

Eerder besloot Paaspop in Schijndel het jaarlijkse festival te verplaatsen naar het najaar. Het grote Britse festival Glastonbury besloot eind januari al de editie van juni 2021 te cancelen.