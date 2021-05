Beste vriend Jaimie Vaes: vreselijk wat haar nu overkomt

,,Het is vreselijk wat haar nu overkomt”, begint Koen van Dijk, zoals de influencer voluit heet, nadat hij zegt niet inhoudelijk op de situatie in te willen gaan. ,,Dat dit al gebeurt is 1 ding, publiekelijk aan de schandpaal worden genageld en mensen die twijfelen over haar kunnen als moeder is een ander ding.” Daarmee verwijst Van Dijk naar de vele mensen online die vinden dat Vaes en haar zoontje Lío zo snel mogelijk weg moeten bij de rapper.

Eerder werd al bekend dat Lil’ Kleine intussen is vrijgelaten door de Spaanse politie, die hem eerder had aangehouden in zijn hotel. Zijn vriendin zou bij de politie aangifte hebben gedaan van een aanval in de hotelkamer. Vaes zei door haar partner te zijn geslagen, maar geen ernstige verwondingen te hebben opgelopen. Ook zou hij haar smartphone hebben vernield. De aanhouding van Lil Kleine zou zondagochtend rond 03.00 uur zijn geweest.

,,Het is makkelijk om vanaf de buitenwereld te oordelen. Het is makkelijk om te zeggen: ga weg en kies voor jezelf”, vervolgt hij. ,,Maar niemand kent de waarheid en de pijn waar zij in zit.” Van Dijk, die ook regelmatig in de realityserie van Vaes te zien was, sluit af door te zeggen dat hij er altijd voor haar zal zijn. ,,Laten we niet vergeten dat uiteindelijk alleen zij weet wat de waarheid is.”

