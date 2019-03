Betalen op festivals kan nu met mobieltje

Apenkooi Events deed vorig jaar onderzoek onder de bezoekers van zijn festivals. ,,Daaruit bleek dat 74 procent van onze bezoekers de voorkeur geeft aan direct elektronisch betalen bij de bar”, stelt Tom Veldhuis van Apenkooi Events. ,,Ze willen geen tussenkomst meer van muntjes of het opladen van bandjes. Vorig jaar hebben we ook een duurzaamheidstraject ingezet, en in lijn daarmee hebben we in Payconiq een partner gevonden waarmee we het betalen van consumpties snel en eenvoudig maken: via je smartphone. Zo zorgen we niet alleen voor minder uitstoot, maar ook voor minder rijen. En zo hebben onze bezoekers meer controle over hun betalingen. Tegenwoordig doen we alles al met onze smartphone, dus waarom ook niet betalen?”



Apenkooi Events organiseert festivals als DGTL, STRAF_WERK en Pleinvrees. Voortaan kunnen bezoekers van deze festivals, naast van pinpas en creditcard, gebruikmaken van hun smartphone als betaalmiddel. Het eerste festival waarop dat kan, is DGTL in het paasweekeinde (18-20 april). Festivalgangers dienen dan de app van Payconiq te installeren. Met de functies 'betaalverzoek' en 'betaal je contacten' kan direct of na afloop van het festival de consumpties worden verrekend met vrienden. Bovendien kunnen gebruikers van de Payconiq app rechtstreeks online tickets betalen voor bijvoorbeeld de afterparty. Alleen je smartphone meenemen naar een festival is dus voldoende.