Betteke (29) ziet haar Omar uit kerstbus All You Need stappen: ‘Totaal verrast’

Betteke Vredeveld (29) uit Borne en Omar Ismail (26) uit Sydney leerden elkaar in oktober 2018 kennen in Thailand. Thuis in Borne zag Betteke twee weken geleden opeens de kerstbus van Robert ten Brink de straat inrijden. “Toen wist ik: ik kan Omar straks in mijn armen sluiten.”

Australiër Omar had zelf besloten een brief te sturen naar de All You Need-redactie, vertelt hij vanuit Borne. „Ik heb Robert ten Brink geschreven omdat we niet wisten wanneer we elkaar zouden weerzien. Maar ik wist dat ik kerst graag samen met Betteke en haar familie wilde vieren.”

Quote De All You Need-redactie was geraakt door de brief en heeft ons uit ruim vijfdui­zend brieven gekozen Betteke uit Borne

Ze kennen elkaar nog niet lang, van een vakantie in Thailand, maar pas dit jaar raakt hun liefde in een stroomversnelling. Het is meteen raak: ze bellen dagelijks soms drie uur en besluiten elkaar in oktober te ontmoeten in Indonesië. De telefoon van Betteke wordt tijdens die drieweekse trip in Bali gestolen.

Ze appt in die dagen met de mobiel van Omar om te laten weten dat het goed gaat met haar. Door die WhatsApp-berichten gaat het balletje rollen. „Uiteindelijk zat Omar met mijn buurvrouw en twee vrienden in een WhatsApp-groep om ons op te geven voor All You Need is Love”, vertelt ze stralend.

Twee weken geleden, op 13 december, is Betteke voor een vriendin aan het koken. „Ik had de tafel al gedekt toen ze appte dat ze wat later zou komen. Een half uurtje later ging de bel en stond Robert ten Brink ineens met zijn cameraploeg op de stoep. Ik was helemaal verrast.”

Twee jaar geleden is de moeder van Betteke overleden, wat mede de reden was voor Betteke om te gaan reizen. „Robert vertelde dat Omar in zijn brief had geschreven dat hij graag mijn vader wilde ontmoeten. Heel lief. De redactie was geraakt door de brief en heeft ons uit ruim vijfduizend brieven gekozen. In mijn ooghoek zag ik de grote, rode All You Need is Love-bus de straat inrijden. Toen wist ik: ik kan Omar straks in mijn armen sluiten. Het is fantastisch dat hij hier is en mijn familie kan ontmoeten.”

Omar is vanaf het moment dat hij uit het vliegtuig stapte, na een vlucht van 28 uur, overdonderd door alles wat hem is overkomen. Hij vertelt: „Ik werd op Schiphol opgewacht door Robert en zijn cameraploeg. In totaal zaten we met zeven personen in de bus om onze geliefden in Nederland te verrassen. Een heel bijzondere ervaring. Ik kon bij de anderen alvast kijken hoe het ging, maar het moment dat we in Borne aankwamen, was wel spannend hoor. Maar het is fantastisch om dit allemaal mee te maken.”

In maart vliegt Betteke naar Melbourne. Hier willen de tortelduifjes een tijdlang gaan samenwonen en ontdekken of Australië het land is waar ze zouden willen gaan wonen. „Als dat niet wat is, gaan we kijken of we in Nederland samen gelukkig kunnen worden”.

