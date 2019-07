Beveiliging Kensington Palace onder de loep

De 40-jarige man in kwestie werkt als chauffeur en heeft op 14 juli meubels afgeleverd bij het paleis. Hij zou later tegen zijn vrienden hebben opgeschept dat hij prins George, prinses Charlotte en de kleine prins Louis op de binnenplaats heeft gezien en hebben gezegd hoe leuk de toekomstige koning George is. Hij zou zijn gegroet door de drie kinderen die met hun nanny buiten waren.



De meubelbezorger werd volgens de tabloid in 2008 veroordeeld tot zeven jaar cel voor deelname aan een gewapende overval met mishandeling. Het slachtoffer werd vastgebonden, met een mes in zijn been gestoken en er werd kokend water over zijn rug gegoten.