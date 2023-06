Beyoncé bedankt medewerkers Londens hotel met viptickets

,,Beyoncé is heel lief en heel hoffelijk voor iedereen om haar heen, dus ze wil altijd de mensen bedanken die voor haar zorgen”, zegt een bron tegen de krant. ,,Ze hebben alles gedaan om voor haar te zorgen terwijl ze in het Verenigd Koninkrijk was, dus trakteerde ze hen op de beste kaartjes die je kunt krijgen.’’ De bron zou tegen The Sun hebben gezegd dat dit ‘haar favoriete hotel’ is: ,,Dus vroeg ze om de mailadressen van het personeel om ze persoonlijk te bedanken.’’

De zangeres zou in het penthouse van het hotel slapen, dat 20.000 pond (zo’n 23.000 euro) per nacht kost.

Beyoncé geeft zondag het laatste van haar vijf optredens in het Tottenham Hotspur Stadium in Londen. Afgelopen week was ze er op maandag, dinsdag, donderdag en zaterdag te zien. Op 17 en 18 juni is Beyoncé te zien in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.