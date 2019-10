Beyoncé en Solange testen negatief op borstkankergen

De dragers van de genfouten hebben een grote kans op borst- en eierstokkanker. Mathew Knowles vertelde eerder deze week dat zijn dochters vijftig procent kans hadden dat ze het gen hebben geërfd. Zij waren dan ook de eersten die hij belde nadat hij zelf de diagnose borstkanker kreeg. ,,Het belangrijkste bij kanker is er vroeg bij zijn, dus het is goed dat ze zich direct hebben laten testen.” Hij kan opgelucht ademhalen, vertelt hij aan de Amerikaanse entertainmentsite TMZ, want Beyoncé en Solange een gunstige uitslag hebben gekregen van een onderzoek.