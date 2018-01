Beyoncé, The Weeknd en Eminem op Coachella

Vorig jaar zou Beyoncé ook van de partij zijn, maar moest vanwege haar zwangerschap afzeggen. Dit jaar is de tweelingmoeder de headliner op de zaterdagen 14 en 21 april. The Weeknd neemt de vrijdagen voor zijn rekening en Eminem sluit met zijn optredens de zondagen af.



De festivalbezoekers kunnen naast de drie headliners rekenen op tientallen andere grote en minder grote namen. Zo staan onder meer Jamiroquai, David Byrne, The War on Drugs, Chic met Nile Rodgers, Portugal. the Man, alt-J en Odesza beide weekends op de podia in Indio, Californië.