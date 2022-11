Bezoeker Vandaag Inside uit studio gezet na tik op bil van stripper: ‘Dat was niet de bedoeling’

De drie heren van Vandaag Inside wilden woensdagavond “vooral aandacht vragen” door een vrouw, enkel gekleed in lingerie, door de studio te laten lopen. Dat zei Johan Derksen donderdagavond in het praatprogramma op SBS6.

,,Het was een beetje een parodie op het hele Jinek-gebeuren”, ging Derksen door. Tafelgast Sander Schimmelpenninck gaf te kennen het fragment ook gezien te hebben. ,,Ik had het fragment gezien en ik zag iemand een klein tikje na geven”, aldus Schimmelpenninck. René van der Gijp daarop: ,,Zo’n tikje, kan dat niet? Ik heb het ook wel eens gedaan.” Wilfred Genee zei daarop dat hij dat nog nooit had gedaan. ,,Niet op zo’n manier in ieder geval.”

Genee bevestigde in de uitzending van woensdag al dat het ‘een klein beetje, zeg maar gerust enorm, in scène was gezet’. Voor één iemand in de studio was de actie het laatste wat hij van de uitzending zag. ,,Er was een meneer bij de uitgang die haar een tik op het achterwerk gaf, die is eruit gezet”, zei Genee. ,,Dat was niet helemaal de bedoeling.”

Qatar-actievoerders

Dinsdagavond werd de uitzending van Jinek verstoord door twee Qatar-actievoerders die uit het publiek kwamen en begonnen te schreeuwen. Het was al het derde ongeplande moment in korte tijd. De zwaar beveiligde John van den Heuvel, die dinsdagavond ook te gast was bij Jinek, liet zich daarna zeer kritisch uit over de beveiliging rondom het programma. De misdaadjournalist besloot vanwege het incident voorlopig niet meer naar talkshows te gaan.

Eerder lieten RTL en producent PilotStudio ook al weten te balen van de incidenten. Jinek maakte woensdag in haar talkshow bekend maatregelen te hebben genomen om te voorkomen dat de uitzendingen in de toekomst opnieuw worden verstoord.

