Bibi Breijman vreesde voor het leven van haar vader

Het waren angstaanjagende uren die vader Raymond Breijman uit Zoetermeer vorige maand meemaakte op een van de Gili-eilanden, waar hij na een reis door zijn geboorteland naar toe was gegaan om even uit te rusten. Nauwelijks een paar uur aangekomen werd het eiland waar hij verbleef getroffen door een zware aardbeving, zo schrijft zijn dochter in een emotionele post op haar Instagramprofiel.

,,Toen ik hem eindelijk aan de telefoon kreeg, hoorde ik de paniek in zijn stem. Iets wat ik nooit eerder had gehoord bij mijn vader. Het deed me realiseren hoe erg de situatie daar moest zijn. We hingen op. 'Doei pap, I love you', snikte ik. Ik dacht, dit is misschien wel de laatste keer dat ik zijn stem hoor. Het voelde alsof iemand mij omver duwde en ik niet meer op kon staan. Machteloos. De natuur doet wat hij wil en daar kan geen mens iets tegen doen."

Wat volgde waren zenuwslopende uren voor zowel de vader van de 27-jarige Bibi, als voor de realityster/vlogger zelf. ,,Af en toe kon ik hem via een sms op de hoogte houden van de situatie daar. We wisten allebei dat als de tsunami waarvoor werd gewaarschuwd zou komen, we elkaar nooit meer zouden zien. Na een uur janken was ik zo opgelucht toen het bericht verscheen dat de tsunami-dreiging voorbij was."

De dreiging was dan wel voorbij, vader Breijman moest wel noodgedwongen de hele nacht in een naschokkend open veld bivakkeren. Uiteindelijk zijn hij en zijn reisgezelschap na een zware terugreis heelhuids thuis gekomen.

Indische cultuur

De vader van Bibi komt uit Indonesië. In 1991 kreeg hij samen met zijn Nederlandse vrouw hun dochter Bibi. Ze werd geboren in Zoetermeer. Na de scheiding van haar ouders groeide Bibi op bij haar Nederlandse moeder in Den Haag. Met haar vader bleef het contact altijd goed. Op een archiefsite over de Indische jongerencultuur vertelt Bibi dat ze bij opa en oma Breijman (geboren in Soerabaja en Semarang en na de oorlog naar Nederland gerepatrieerd) het Indische familiegevoel leerde kennen.

Net als haar vader dit jaar, maakte Bibi vorig jaar een reis naar Indonesië om terug te gaan naar haar roots. ,,Eindelijk voet op aarde zetten in je land van herkomst voelt alsof je het laatst ontbrekende puzzelstukje uit je leven hebt gevonden. Tenminste zo ervoer ik dat vorig jaar tijdens mijn reis door Indonesië", schrijft ze.

Sulawesi

Het emotionele bericht over haar vaders penibele situatie in Indonesië vorige maand, volgt op de recente berichtgeving over nieuwe bevingen in Indonesië. ,,O pap, wat hebben wij een geluk gehad als je kijkt naar wat er vandaag is gebeurd in Indonesië."

Het Indonesische eiland Sulawesi werd vandaag opgeschrikt door twee krachtige aardbevingen, en een daaropvolgende tsunami. De toeristenplaats Palu werd door een twee meter hoge watervloed getroffen. Gebouwen bezweken door het wassende water.

,,Geniet van de kleine dingen in het leven samen met de mensen van wie je houdt", besluit Bibi dan ook haar post op Instagram.

.....goodbye Semarang 😘 Een foto die is geplaatst door null (@raylax65) op 27 Jul 2018 om 17:06 PDT