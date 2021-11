Bibi Breijman weer thuis na opname in ziekenhuis: ‘Er wordt goed voor me gezorgd’

Willibrord Frequin stopt met televisie: ‘Ik mis het totaal niet’

Willibrord Frequin (80) keert nooit meer terug op televisie. ,,Het is mooi geweest", zegt de presentator die gisteravond te gast was in de SBS 6-talkshow HLF8. ,,Dit was mijn laatste optreden. Dat deed ik voor Johnny, die ik al jaren ken.”

