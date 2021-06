Bibi Breijman wordt onzeker van ideaalbeeld: ‘Verdrietig en vermoeiend’

Bibi Breijman (29) heeft – nadat ze door haar deelname aan Oh Oh Cherso werd weggezet als dom – jarenlang het gevoel gehad dat ze zich moest bewijzen. Ook nu heeft ze die drang nog, net als veel mensen. ,,Ik merk dat dat me niet alleen verdrietig maakt, maar dat het ook heel vermoeiend is.”

Dat vertelt de zangeres en youtuber in het jubileumnummer van Flair, waarvoor ze voortaan als columnist aan de slag gaat. Ze beschrijft in haar relaas ook wat haatreacties met haar doen, als ze weer eens iets post op Instagram. ,,Mijn dochter Teddy had mijn camera gepakt en voor het eerst had ze foto’s van mij gemaakt. Ik vond dat een mooi moment, maar dan is er toch weer iemand die zich in de comments afvraagt waarom ik geen borstvergroting neem. En dan word ik toch weer onzeker: wat is er mis met mij?”

Breijman, die overigens verklapt dat ze graag een tweede kind wil, heeft inmiddels geleerd om zulke gedachtes los te laten, maar ze maakt zich wel zorgen om jongere vrouwen. ,,Stel dat je jong bent en minder stevig in je schoenen staat? Wat doet zo’n reactie dan met je?” Het beeld van het perfecte leven moet volgens haar op de schop, want het is ‘natuurlijk onmogelijk’ en het maakt veel vrouwen ‘heel onzeker’. ,,Het is makkelijk om te zeggen: ‘Dan kijk je toch niet naar al die perfectie?’ Maar beter is het als we het omdraaien, dus als we het leven, ons leven, ongefilterd laten zien. De leuke kant en de moeilijke, kwetsbare kant. Ik vind dat ook belangrijk voor mijn dochter.”

Dus ze laat mooie, opgedirkte foto's zien, maar ook plaatjes waarop ze ‘met een joggingbroek aan en haar haar in een knot thuis de pindakaas van de muren veegt’. Ze probeert ook eerlijk te zijn over bijvoorbeeld de burn-out die ze een tijdje geleden had. ,,Iemand schreef: pak lekker een touw en maak er een einde aan. Toen schrok ik daar enorm van, nu maakt het me eigenlijk alleen maar kwaad.”

Onzekerheid

Desondanks wordt ze soms nog overvallen door die onzekerheid. Bijvoorbeeld na het maken van de coverfoto voor het blad. ,,Ook ik streef naar perfectie, ik wil goed zijn in mijn werk, een goede moeder en een leuke partner zijn, en ik merk dat dat me niet alleen verdrietig maakt, maar dat het ook heel vermoeiend is. Want oprechtheid moet het in mijn ogen altijd winnen van het streven naar perfectie.”

In het jubileumnummer van Flair - de duizendste uitgave van het tijdschrift - staat de ‘huidige uitblinkmaatschappij’ centraal. Een belangrijk thema, vindt hoofdredacteur Marije Veerman. ,,Ik moet constateren dat, als er iets is wat we in de huidige maatschappij juist steeds minder durven, het precies dat is: onszelf zijn. De drang om uit te blinken, om perfect te zijn, is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Online, maar ook offline. Wij zeggen nu: genoeg is genoeg. Je bent goed, precies zoals je bent.”

