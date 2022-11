Bibi heeft een ‘bloedkop’ en zwangere Romee heeft pittige week achter de rug

Met video Musical­spek­ta­kel Aida compleet vernieuwd: ‘Het moest van deze tijd worden’

De vernieuwde Disney-musical Aida komt in het voorjaar van 2023 naar Nederland, ruim twee decennia nadat de oorspronkelijke productie hier grote successen boekte. Ondertussen zijn de tijden veranderd, en de makers hebben Aida ontegenzeggelijk laten meegroeien. De cast van het musicalspektakel presenteerde zich deze week in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden

