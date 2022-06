Bibi laat voor het eerst van zich horen na bekentenis Waylon: ‘Dit verdien jij’

Vanmiddag plaatste Bibi op haar Instagram Stories eerst een kiekje van haar eigen vader. ‘De man die er altijd voor mij is’, schreef ze daarbij. Daarna volgt een ware fotodump met Waylon. Eerst is hij te zien met een zielig gezicht, terwijl hij onder een dekentje ligt met Teddy en de kleine Chester. Voor het gezicht van de jongste telg heeft Bibi een hartje geplaatst. Ze schrijft erbij: ‘En dit verdien jij gewoon even deze Vaderdag. Onderga het maar gewoon.’



Daarna volgen er nog meer foto's waarop Waylon op zijn nadeligst te zien is. Een keer slapend, een keer samen met Teddy en zijn haar omhoog met een bandje, eentje waarop hij een grijnzend gezicht opzet in een outfit die je alleen thuis durft te dragen en als laatste een kiekje waarop hij onder de kleurstiften zit. Ze sluit af met een foto van Waylon met tranen in zijn ogen en Chester zijn armen. ‘Zo hehe, dat lucht op’, valt er bij te lezen. Eerst stond er ook de tekst bij: ‘Maar ook eikels zijn lieve vaders’, maar die is inmiddels verwijderd.



Het is de eerste keer dat Bibi wat van zich laat horen nadat er een bom werd gelegd onder hun relatie. Het roddelkanaal Juicechannel onthulde dat de zanger tijdens haar zwangerschap vreemd was gegaan. Vervolgens bracht roddelvlogger Yvonne Coldeweijer, die vriendinnen is met Bibi, meer details naar buiten. Waylon plaatste vervolgens een plaatje met de tekst ‘I fucked up’ en sprak over ‘demonen in zijn hoofd’.