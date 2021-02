Bibi wordt wakker als een aardappel en Jochem komt met coronalied

Schotse postbode Nathan Evans verovert hitlijsten als ‘dronken zeeman’

9 februari Nathan Evans was begin dit jaar nog een zingende postbode, nu is een hij een wereldster. Zijn vertolking van oude zeemansliederen levert onverwacht succes op. Een remix van zijn vertolking van een oud walvisvaarderslied is deze week zelfs Alarmschijf op Qmusic.